Число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 3 тысяч 39 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
При этом число заразившихся вирусом достигло 89 тысяч 71 человека. За последние двое суток показатель вырос на 3 тысячи 889 человек. После заражения вирусом выздоровели 45 тысяч 64 человека.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 103 случая заражения, 2 тысячи 803 умерших и 33 тысячи 757 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.