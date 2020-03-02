Число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 3 тысяч 39 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

При этом число заразившихся вирусом достигло 89 тысяч 71 человека. За последние двое суток показатель вырос на 3 тысячи 889 человек. После заражения вирусом выздоровели 45 тысяч 64 человека.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 103 случая заражения, 2 тысячи 803 умерших и 33 тысячи 757 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили уже 9 тысяч случаев заболевания в 66 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (4 тысячи 212), Италии (1 тысяча 694), Иране (978), Японии (256), Франции (130) и Германии (130).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.