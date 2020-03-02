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Общество

Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения

МВД распространило заявление в связи с предстоящим митингом сторонников Садыра Жапарова, который запланирован на сегодня.

«Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности. Министерство внутренних дел не позволит раскачать или дестабилизировать ситуацию», — говорится в заявлении.

Как отмечается, со стороны милиции принимаются необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности.

«Создан оперативный штаб, составлен план мероприятий. Осуществляется комплекс предусмотренных законом оперативно-профилактических мер в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в стране», — отмечают в ведомстве.

МВД призывает всех физических и юридических лиц к соблюдению законности при проведении митингов.

Мы считаем, что любые акции надо проводить в рамках закона, нельзя злоупотреблять свободами, предоставляемыми демократией.

МВД Кыргыстана

«Неким заинтересованным лицам, пытающимся раздуть конфликт и извлечь для себя пользу, выгодно дестабилизировать обстановку. За содеянное придется ответить перед законом. Органы внутренних дел намерены жестко пресекать любые противозаконные действия. МВД не участвует в политических вопросах, одинаково относится ко всем, но в случае обнаружения на митинге нарушений правопорядка, все факты фиксируются и будут приниматься жесткие меры к нарушителям закона», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД также напоминают, что за распространение провокационных и других материалов с целью дестабилизировать ситуацию предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145157/
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