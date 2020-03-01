Приехавшие из стран с коронавирусом иностранцы не смогут въехать в Кыргызстан

Временные ограничения на въезд на территорию Кыргызстана распространяются на всех иностранных граждан, которые последние 20 дней пребывали на территории стран с высокой степенью риска и наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию республики и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили в пресс-службе правительства, власти Китая, Японии, Кореи, Ирана и Италии с пониманием отнеслись к введению временного запрета на въезд их граждан в КР с 1 марта.

В штабе напомнили, что кыргызстанцев, побывавших в государствах с высокой степенью риска последние 20 дней, по прибытии в страну поместят в карантинные пункты на 14 дней.

«Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до «очень высокого». Это наивысший уровень риска в градации ВОЗ. При этом в организации отмечают, что эпидемию еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса», — добавили в кабмине.