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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело по Кой-Ташу. Обвиняемый Алмазбек Атамбаев намерен принять участие в суде

Алмазбек Атамбаев намерен участвовать в судебном процессе по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.

Напомним, предварительные слушания по этому уголовному делу назначены на 2 марта.

По словам юриста, Алмазбек Атамбаев выразил желание приехать в Первомайский районный суд Бишкека.

«Это будет зависеть от его состояния здоровья. Сейчас у бывшего главы государства критически низкое давление», — сказал Сергей Слесарев.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева также отметила, что Алмазбек Атамбаев намерен принимать участие в судебном разбирательстве.

В судебном процессе по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, напомним, Атамбаев, который является главным фигурантом дела, участвовать отказался.

Напомним, что Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию». Кроме того, Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145004/
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