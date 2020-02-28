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Общество

Угроза коронавируса: Минздрав призывает избегать посещения публичных мест

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции рекомендует кыргызстанцам избегать мест массового скопления людей. Об этом было отмечено в правительстве, где состоялось очередное заседание штаба.

Чиновники подчеркивают: в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе КР продолжают работать в усиленном режиме.

На заседании в очередной раз отмечено, что с конца января 2020 года все, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят тщательное обследование, карантин в зоне обсервации и только после этого могут въехать.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии.

Члены штаба призвали граждан верить только официальным сообщениям, а не домыслам, распространяемым в социальных сетях.

Кроме того, гражданам рекомендуется по мере возможности избегать места массового скопления людей, ограничить проведение мероприятий с участием большого числа приглашенных и неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, проводить разъяснительную работу с детьми.

По итогам заседания Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено продолжать работу по мониторингу цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также на основные продукты питания в целях недопущения необоснованного повышения их стоимости.

Министерству образования и науки поручено продолжать проводить информационно-разъяснительную работу среди учащихся школ, училищ и вузов о коронавирусе и правилах личной гигиены, чтобы не заразиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144979/
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