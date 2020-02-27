Бронзовый памятник Бишкеку баатыру готов. Оцените, как он выглядит

Бронзовый памятник Бишкеку баатыру готов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По словам представителей общественного объединения «Бишкек баатыр», высота памятника составляет более 3 метров, не считая фундамента высотой около 1,5 метра.

Фото пресс-службы мэрии. Так будет выглядеть памятник после установки

«Памятник будет установлен с восточной стороны здания Министерства культуры, информации и туризма, недалеко от пересечения проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Сейчас проект на стадии согласования в Бишкекглавархитектуре», — подчеркнули в муниципалитете.

Планируется, что строительство основания памятника начнется в марте. Скульптором является Адиль Сейталиев — победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкеку баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019 году.