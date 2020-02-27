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Общество

История скандального фото. Следствие по факту утечки данных продолжается

Следствие по факту утечки данных из центра мониторинга ГУОБДД продолжается. Об этом сообщила начальник центра Гульмира Баратова.

В декабре неизвестные опубликовали в соцсетях фотографию с камер видеонаблюдения «Безопасного города». На снимке запечатлен автомобиль Mercedes (госномер 01KG 578 ACD), за рулем которого сидел мужчина, похожий на бывшего главу ГРС Алмаза Мамбетова.

По словам Гульмиры Баратовой, сразу же началась проверка, сейчас идет следствие. Двух сотрудников центра мониторинга уволили — их подозревают в распространении конфиденциальной информации. Отмечается, что их заключили под стражу.

«Пока не докажут, кто это сделал, говорить об этом рано», — добавила начальник центра.

Напомним, по инициативе Алмаза Мамбетова создана комиссия, в которую вошли сотрудники ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД. Она должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете. 10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144889/
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