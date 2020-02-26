18:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело таможенников

Дело таможенников. Обвиняемым продлили меру пресечения

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

Читайте по теме
Дело таможенников. В суде допрашивают свидетелей

В ходе судебного заседания судья Болотбек Абдуллаев заявил, что у подсудимых заканчивается срок меры пресечения.

Гособвинители просили продлить срок содержания под стражей Нурбеку Айбашеву, Абдывахату Сулайманову и Замирбеку Ниязалиеву. Кроме того, прокуроры просили оставить под домашним арестом Адамкула Жунусова, Болота Бирназарова, Азамата Сулайманова, Эмиля Кадинова, Тилека Курманова, Кубанычбека Абдрахманова, Бактыбека Аманова, Семетея Кайыпова, Оролбека Бакыбекова, Гульзат Шералиеву, Маршалбека Бейшеева, Марту Байзакову.

Адвокаты обвиняемых, которые находятся под арестом, просили изменить им меру пресечения на домашний арест. Защитник Абдывахата Сулайманова Кайрат Загибаев сообщил суду, что его подзащитный погасил ущерб на 60 процентов.

Защитник Замирбека Ниязалиева отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет содержание под стражей больше одного года. Он также просил выпустить бывшего зампредседателя таможни из-под стражи.

Суд вынес постановление, согласно которому мера пресечения всем подсудимым оставлена прежней.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

В ГСБЭП заявляли, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов. Фигурантами дела являются 15 человек. Им инкриминируется халатность и коррупция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144832/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начался митинг против коррупции
Митинг против коррупции. Участники спели гимн и почтили память погибших
Скандал с контрабандными схемами. «Азаттык» обратился в МВД, но реакции нет
Индекс доверия к Таможенной службе Кыргызстана продолжает снижаться
Сотрудников Северо-восточной таможни подозревают в коррупции
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
26 февраля, среда
18:01
В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной во...
18:00
Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан
18:00
Тендер на Е-паспорта. ГРС закупит более 1,5 миллиона бланков
17:47
Дело таможенников. Обвиняемым продлили меру пресечения
17:45
Скандал в «Кыргыз темир жолу». Глава военной охраны прокомментировал обвинения