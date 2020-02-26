Дело таможенников. Обвиняемым продлили меру пресечения

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

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В ходе судебного заседания судья Болотбек Абдуллаев заявил, что у подсудимых заканчивается срок меры пресечения.

Гособвинители просили продлить срок содержания под стражей Нурбеку Айбашеву, Абдывахату Сулайманову и Замирбеку Ниязалиеву. Кроме того, прокуроры просили оставить под домашним арестом Адамкула Жунусова, Болота Бирназарова, Азамата Сулайманова, Эмиля Кадинова, Тилека Курманова, Кубанычбека Абдрахманова, Бактыбека Аманова, Семетея Кайыпова, Оролбека Бакыбекова, Гульзат Шералиеву, Маршалбека Бейшеева, Марту Байзакову.

Адвокаты обвиняемых, которые находятся под арестом, просили изменить им меру пресечения на домашний арест. Защитник Абдывахата Сулайманова Кайрат Загибаев сообщил суду, что его подзащитный погасил ущерб на 60 процентов.

Защитник Замирбека Ниязалиева отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет содержание под стражей больше одного года. Он также просил выпустить бывшего зампредседателя таможни из-под стражи.

Суд вынес постановление, согласно которому мера пресечения всем подсудимым оставлена прежней.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

В ГСБЭП заявляли, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов. Фигурантами дела являются 15 человек. Им инкриминируется халатность и коррупция.