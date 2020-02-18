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Общество

Мэрия Бишкека хочет закупить 350 автобусов на электричестве

Мэрия Бишкека планирует закупить 350 автобусов на электричестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, вопрос приобретения электрических автобусов за счет грантовых и кредитных средств АБР обсудил мэр столицы Азиз Суракматов с делегацией банка.

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В муниципалитете добавили, что вице-мэр Азиз Алымкулов рассказал о реформе муниципального общественного транспорта, о подготовке к переходу на альтернативные виды топлива без ущерба экологии города.

«Вице-мэр уведомил, что проектная заявка на покупку 350 автобусов на $50 миллионов по проекту АБР предварительно получила одобрение Министерства финансов Кыргызстана», — отметили в мэрии.

Руководитель отдела администрирования проектов банка Стивен Льюис-Воркман отметил, что средства на реализацию проекта могут выделить до конца года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144021/
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