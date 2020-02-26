Число умерших от нового коронавируса превысило 2,7 тысячи человек

Число людей, которые умерли от нового коронавируса, достигло 2 тысяч 760 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 994 человек. За сутки показатель вырос на 848 человек. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 65 тысяч 187 случаев заражения, 2 тысячи 615 умерших и 20 тысяч 912 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 2,9 тысячи случаев заболевания в 40 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (1 тысяча 146), Италии (322) и Японии (170). Кроме того, большое число заразившихся зафиксировали в Иране (95), Сингапуре (91), Гонконге (85), США (57), Таиланде (37), на Тайване (31), в Бахрейне (23), Австралии (22) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.