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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Ожидание и реальность. Обещания партий ЖК, которые не совпадают с программами

Издание Politmer изучило предвыборные платформы политических партий и сравнило их с обещаниями, которые кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша дали во время встреч с избирателями перед парламентскими выборами в 2015 году.

По данным ресурса, лидером по количеству обещаний в предвыборный период стала партия «Онугуу-Прогресс». За время агитационного периода кандидаты в депутаты парламента от партии успели раздать 132 обещания. Следом идут СДПК (107), «Ата Мекен» (92) и «Республика — Ата Журт» (74). Меньше всего дали обещения избирателям партии «Кыргызстан» (68) и «Бир Бол» (57).

Politmer.kg
Фото Politmer.kg. Партия «Онугуу - Прогресс» взяла лидерство по количеству обещаний

В этот период кандидаты на обещания довольно щедры. Они стараются использовать по максимуму все каналы коммуникации.

По базе данных Politmer шесть партий, получившие в последующем мандаты в парламент, в предвыборный период дали более 500 обещаний. Издание сравнило их с предвыборными программами партий и обнаружило, что 157 обещаний из них не указаны в программах. Это значит, что каждое четвертое обещание избирателю дается «устно».

Politmer.kg
Фото Politmer.kg. Каждое четвертое обещание избирателю дается «устно»

В этом рейтинге лидирующие позиции заняли партии «Кыргызстан» (31 процент) и «Бир Бол» (30 процентов). Каждое их третье обещание не совпадает с их партийными предвыборными программами.

Отдалились от предвыборной платформы и партии «Республика — Ата Журт» и СДПК — 27 и 20 процентов. Несмотря на большое количество данных избирателям обещаний, максимально старались придерживаться политической предвыборной платформы «Ата Мекен» (18 процентов) и «Онугуу-Прогресс» (16 процентов).

О том, как партии исполняли свои обещания, данные в 2015 году, также читайте в статье «Предвыборные программы партий. Пустые обещания в красивой обертке».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144728/
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