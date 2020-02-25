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Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 146 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 989 человек. В том числе от вируса умерли 2 тысячи 699 человек, а выздоровели 27 тысяч 563.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 64 тысячи 786 случаев заражения, 2 тысячи 563 умерших и 18 тысяч 854 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 2,5 тысячи случаев заболевания в 37 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (893), Италии (229) и Японии (159). Кроме того, большое число заразившихся зафиксировали в Сингапуре (90), Гонконге (81), Иране (61), США (53), Таиланде (35), на Тайване (30), в Австралии (22) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144608/
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