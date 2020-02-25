Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 146 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 989 человек. В том числе от вируса умерли 2 тысячи 699 человек, а выздоровели 27 тысяч 563.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 64 тысячи 786 случаев заражения, 2 тысячи 563 умерших и 18 тысяч 854 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.