Инцидент в Беловодском интернате. Судмедэксперт выявил синяки и ушибы у ребенка

Всех воспитанников Беловодского психоневрологического интерната проверили на наличие синяков и ушибов — ни у кого травм не обнаружено. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, по сообщению об избиении ребенка в учреждении работают специальная комиссия и сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что судмедэксперт уже подготовил свое заключение.

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«В нем говорится, что у ребенка действительно выявлены синяки и ушибы, которые не нанесли вреда здоровью, правоохранительные органы продолжают расследование. Будет ли возбуждено уголовное дело, сказать не могу», — сказала Ализа Солтонбекова.

Уточняется, что новый корпус интерната оснастят камерами видеонаблюдения. В планах — установить камеры и в старом помещении.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодского психоневрологического интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент. По данным ведомства, 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодского, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Директор интерната сказала, что у ребенка могли появиться синяки из-за того, что он катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы. ОФ «Лига защиты прав ребенка» также взял на контроль этот случай.