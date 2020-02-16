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Общество

Бьет инвалидов. В прокуратуру поступила жалоба на директора соцучреждения

Одна из сотрудниц Бишкекского социального стационарного учреждения — учитель лечебной физкультуры Ирина Побежимова написала письмо в прокуратуру Первомайского района Бишкека.

Она просит начать досудебное производство в отношении директора учреждения Адилбека Козубаева.

По ее словам, Адилбек Козубаев оскорбляет сотрудников, бьет людей с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров соцучреждения. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебаба. А инвалида Надежду Фомичеву он запер в подвале.

Отметим, это уже не первый скандал в данном соцучреждении. Экс-директор Эркингуль Абдылдаева судилась с Министерством социального развития и труда из-за незаконного увольнения и выиграла суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143765/
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16 февраля, воскресенье
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