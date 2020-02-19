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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Брат экс-таможенника Эмиля Кимсанова заявляет об угрозах со стороны Матраимова

Младший брат экс-сотрудника Таможенной службы Эмиля Кимсанова Эмир записал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Он просит защиты, заявляя, что родственнику якобы угрожает Райымбек Матраимов.

По словам Эмира Кимсанова, его брат уволился по собственному желанию в 2018 году, чтобы «не участвовать в коррупционных схемах Матраимова». Он также утверждает, что Райымбек Матраимов предлагал Эмилю Кимсанову новую должность, а после того, как тот отказался, поступили угрозы.

Редакции 24.kg в УВД Ошской области заявили, что начато досудебное производство по факту озвученной в видеообращении информации по статье «Хулиганство» УК КР.

В ведомстве уточнили, что сотрудники милиции, проводя проверку, пришли домой к Эмилю Кимсанову в Кара-Суу, но его там не оказалось. Родственники сказали, что он с женой уехал из Кыргызстана. Сейчас следствие получает необходимые сведения через представителя интересов семьи Кимсановых Назгуль Суюнбаеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144100/
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