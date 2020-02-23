Основными источниками политической информации кыргызстанцы назвали телевидение, интернет, а также родственников и друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Доля телевидения за последние пять лет значительно снизилась. В июле 2015 года 94 процента опрошенных получали политическую информацию через ТВ. В ноябре 2019-го показатель сократился до 84 процентов.

Доля интернета за пять лет стремительно выросла — с 20 до 69 процентов.

Мнению родственников и друзей стали доверять чуть меньше. Если в 2015 году они были источником информации для 38 процентов опрошенных, то в 2019-м показатель снизился до 34 процентов.

Меньше всего как источники политинформации рассматривают коллег на работе, буклеты, сведения по почте и статьи в журналах.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря прошлого года.