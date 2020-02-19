Новым коронавирусом в Китае заразились более 75 тысяч человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 75 тысяч 199 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 1 тысячу 867 человек.

От коронавируса излечились 14 тысяч 532 человека. Умерли — 2 тысячи 10 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 61 тысячу 682 случая заражения, 1 тысячу 921 умершего и 9 тысяч 128 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждено 1 тысяча случаев заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (74), Таиланде (35), Сингапуре (81), Гонконге (62), Южной Корее (31), на Тайване (22), в Австралии (15), Германии (16), США (29) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.