Новым коронавирусом в Китае заразились более 75 тысяч человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 75 тысяч 199 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 1 тысячу 867 человек.
От коронавируса излечились 14 тысяч 532 человека. Умерли — 2 тысячи 10 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 61 тысячу 682 случая заражения, 1 тысячу 921 умершего и 9 тысяч 128 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.