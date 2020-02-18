В Бишкеке начали раздавать электронные проездные карты пенсионерам

В Бишкеке начали выдавать льготные электронные карты для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, льготные карты начали выдавать пенсионерам, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и почтальонам.

В муниципалитете напоминают, что проездные билеты именные, они красного цвета.

«Наши ответственные сотрудники приглашают каждого горожанина индивидуально и лично выдают именные карточки», — отметили в мэрии.

Льготные карточки выдаются в сервисных центрах «Тулпар» и МТУ: Первомайский район — в здании управления муниципального имущества по адресу: проспект Жибек Жолу, 328 и в МТУ № 12 по адресу: улица Токтоналиева, 6б, телефон: 0312547006; Ленинский район — в здании администрации района по адресу: проспект Чуй, 315 и в МТУ № 2 по адресу: улица Толстого, 148, телефоны: 0312416234, 0312416238; Свердловский район — в здании администрации района по адресу: проспект Чуй, 28 и в МТУ № 18 по адресу: улица Огонбаева, 207, телефоны: 0312360119, 0312360343; Октябрьский район — в здании администрации района по адресу: улица Байтика Баатыра, 17, в МТУ № 6 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 16/1, телефон: 0312447523 и в МТУ № 7 по адресу: микрорайон «Асанбай», 41/1, телефон: 0312522901; в Бишкекском троллейбусном управлении по адресу: улица Московская, 237а в рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефоны: 0312657439, 0312657524.

Для получения карты при себе нужно иметь паспорт и пенсионное удостоверение с печатью из Соцфонда, поставленной не позднее 2019 года. Горожанам с ОВЗ нужно взять с собой свидетельство об инвалидности.

Напомним, что пока оплачивать проезд в троллейбусе или автобусе можно как с помощью карты, так и наличными. С 1 марта система заработает в полном режиме — в транспорте будет полностью безналичный расчет.