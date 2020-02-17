Беременную, приехавшую из Уханя, поместили в роддом, а не в карантин. Об этом 24.kg сообщила депутат ЖК Аида Исмаилова.

По ее словам, информацию об этом ей сообщила родственница одной из пациенток родильного дома.

«На заседании комитета по соцвопросам Жогорку Кенеша замминистра здравоохранения Толо Исаков подтвердил информацию. Но как можно положить в роддом, минуя карантин? Все это время нам говорили, что есть определенные места для карантина, куда определяют людей, прибывших из Китая. Весь мир открывает специальные боксы, а у нас кладут в обычную палату. Но там же стены, потолок, двери не защищают от возможного распространения инфекции. А в роддоме есть и недоношенные дети с ослабленным иммунитетом», — отметила Аида Исмаилова.

Депутат добавила, что замминистра ответил: пациентка не инфицирована, ее проверили тепловизором.

«Но извините, тепловизор тоже не панацея, дает отклонения. Также он сказал, что провели лабораторные исследования, но когда успели это сделать? У нас и так эпидемиологическая обстановка в стране напряженная, а Минздрав содействует возможному распространению заболевания», — отметила она.

Напомним, по последним данным от нового вируса в мире умерли 1 тысяча 775 человек.