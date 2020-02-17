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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

От нового коронавируса вылечились почти 11 тысяч человек

Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 10 тысяч 972 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 71 тысячи 331 человека. За выходные число подтвержденных случаев болезни выросло на 6 тысяч 902 человека.

От вируса умерли 1 тысяча 775 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 58 тысяч 182 случая заражения, 1 тысячу 696 умерших и 6 тысяч 391 выздоровевшего.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтвержден 781 случай заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (59), Таиланде (34), Сингапуре (75), Гонконге (57), Южной Корее (30), на Тайване (20), Австралии (15), Германии (16), США (15) и в Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143775/
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