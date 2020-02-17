От нового коронавируса вылечились почти 11 тысяч человек

Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 10 тысяч 972 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 71 тысячи 331 человека. За выходные число подтвержденных случаев болезни выросло на 6 тысяч 902 человека.
От вируса умерли 1 тысяча 775 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 58 тысяч 182 случая заражения, 1 тысячу 696 умерших и 6 тысяч 391 выздоровевшего.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.