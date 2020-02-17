18:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мама бездомной кыргызстанки просит помочь вернуть дочь из Казахстана

Мать кыргызстанки, которая осталась без денег и живет в подъезде одного из домов в Караганде, просит помочь вернуть ее дочь на родину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пользовательница Гульмира Кулумбаева.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях казахстанка Асель Утеулиева написала, что бездомная кыргызстанка не может вернуться в КР.

«Встречаю часто девушку кыргызской национальности. Ходит по супермаркету, по улице, просит денег. У нее своя история. Нет документов. Не может попасть к себе на родину. Ночует по подъездам. Вы можете помочь?» — обратилась она к кыргызстанцам.

На сообщение казахстанки отреагировали многие кыргызстанцы: стали активно делиться публикацией. Выяснилось, что девушку зовут Каныкей Наматова, она 1982 года рождения.

Как сообщила Гульмира Кулумбаева, мать девушки Токтокан Садыкбекова считала дочь пропавшей без вести. «Она приехала из Оша. Дочь пропала несколько лет назад. Женщина просит неравнодушных граждан помочь найти и вернуть ее дочь в Кыргызстан», — написала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143883/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск. В Джалал-Абаде потерялась 15-летняя Саодатхон Нурмаматова
В Джалал-Абаде ищут пропавшего ученика 8-го класса
Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток
В Кыргызстане милиция продолжает поиски пропавшей путешественницы из Франции
В Бишкеке пропала путешественница из Франции. Друзья просят помощи в поисках
Пропавшую в Бишкеке 13-летнюю Мадину Киемову нашли возле дома
Внимание, розыск! Пропала 13-летняя девочка
Опубликованы архивные фотографии пленников фашистских концлагерей
Трехлетний ребенок пропал на Суусамыре. В поисках участвуют спасатели и милиция
В Базар-Коргоне спасатели нашли труп 58-летней без вести пропавшей женщины
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Бишкек на&nbsp;грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
18:12
Школы в Бишкеке до сих пор отапливаются углем. Их переведут на газ Школы в Бишкеке до сих пор отапливаются углем. Их перев...
17:50
Мама бездомной кыргызстанки просит помочь вернуть дочь из Казахстана
17:30
В городе Ош в частном доме прописали 1 тысячу 300 человек
17:28
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев про инцидент и Матраимова
17:22
Перестанем быть кыргызами. Брат президента о запрете на забой скота в домах