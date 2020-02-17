Мама бездомной кыргызстанки просит помочь вернуть дочь из Казахстана

Мать кыргызстанки, которая осталась без денег и живет в подъезде одного из домов в Караганде, просит помочь вернуть ее дочь на родину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пользовательница Гульмира Кулумбаева.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях казахстанка Асель Утеулиева написала, что бездомная кыргызстанка не может вернуться в КР.

«Встречаю часто девушку кыргызской национальности. Ходит по супермаркету, по улице, просит денег. У нее своя история. Нет документов. Не может попасть к себе на родину. Ночует по подъездам. Вы можете помочь?» — обратилась она к кыргызстанцам.

На сообщение казахстанки отреагировали многие кыргызстанцы: стали активно делиться публикацией. Выяснилось, что девушку зовут Каныкей Наматова, она 1982 года рождения.

Как сообщила Гульмира Кулумбаева, мать девушки Токтокан Садыкбекова считала дочь пропавшей без вести. «Она приехала из Оша. Дочь пропала несколько лет назад. Женщина просит неравнодушных граждан помочь найти и вернуть ее дочь в Кыргызстан», — написала она.