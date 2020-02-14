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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Баткене задержали председателя Катранского местного кенеша Сапарали Борубаева

Председателя Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаева задержали. Об этом 24.kg сообщили представители Общественной организации «Чек ара».

По их словам, накануне вечером депутата водворили в ИВС города Исфана.

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«Мы оцениваем это как провокацию и связываем с его заявлением по пограничным вопросам. Членов организации постоянно пугают и пытаются заткнуть», — заявили представители ОО «Чек ара».

Отметим, 12 февраля в милицию обратился депутат Катранского айыл окмоту Нурдин Дуйшебаев. Он заявил, что его избил коллега Сапарали Борубаев. Заявление зарегистрировали в ЕРПП.

Председатель айыльного кенеша опроверг драку. Сапарали Борубаев — один из активных членов ОО «Чек ара», не раз выступал за решение споров на кыргызско-таджикской границе и обращался к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143623/
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