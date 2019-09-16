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Общество

Депутата из Баткена вызвали на допрос в МВД после интервью о ситуации на границе

Депутата Катранского айылного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаева вызвали на допрос после интервью о ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил спикер Жаны-Жерского айылного кенеша Лейлекского района Кыдырбек Айбалаев.

По его словам, Сапарали Борубаев четыре часа назад зашел в ГСУ МВД КР.

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«Его вызвали после интервью нескольким изданиям о ситуации на кыргызско-таджикской границе. Сказали, что есть вопросы по информации, озвученной в СМИ. Он еще не вышел. Мы ждем», — сказал Кыдырбек Айбалаев.

Делегация депутатов местных кенешей Лейлекского района прибыла в Бишкек, чтобы донести просьбу граждан по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах.

«Местных жителей беспокоит ситуация на границе. Стычки возникают постоянно. Тем более сейчас одновременно начали строительные работы на двух спорных участках. Особенно беспокоит строительство объекта на неописанном участке в местности Жака-Орук в Баткенском районе. Если эта земля перейдет Таджикистану, половина области останется в анклаве», — говорит нардеп.
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