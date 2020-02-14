От нового коронавируса вылечились уже свыше 7 тысяч человек

Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 7 тысяч 80 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 64 тысяч 429 человек. За сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 4 тысячи 101 человека.
От вируса умерли 1 тысяча 383 человека.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 51 тысячу 986 случаев заражения, 1 тысячу 318 умерших и 4 тысячи 131 выздоровевшего.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.