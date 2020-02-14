От нового коронавируса вылечились уже свыше 7 тысяч человек

Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 7 тысяч 80 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 64 тысяч 429 человек. За сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 4 тысячи 101 человека.

От вируса умерли 1 тысяча 383 человека.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 51 тысячу 986 случаев заражения, 1 тысячу 318 умерших и 4 тысячи 131 выздоровевшего.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтвержден 581 случай заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (28), Таиланде (33), Сингапуре (58), Гонконге (53), Южной Корее (28), на Тайване (18), Австралии (15), Германии (16), США (15) и в Малайзии (19).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.