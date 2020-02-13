15:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Как их встречали

В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, кыргызстанские студенты находились в Урумчи и не могли вылететь на родину по ранее приобретенным авиабилетам из-за закрытия границы и отмены воздушного сообщения с КНР.

«Благодаря содействию казахской стороны студенты сегодня, 13 февраля, прибыли в аэропорт Алматы. Далее на специально отправленных из Бишкека автобусах прибыли в Кыргызстан через пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный», — отметили в ГПС.

По информации ведомства, после проверки тепловизором и паспортного контроля студентов направили во временные пункты обсервации для прохождения карантина.

По последним данным, от нового коронавируса умерли 1 тысяча 368 человек, а излечились 5 тысяч 995.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143528/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Число заразившихся новым коронавирусом превысило 60 тысяч человек
Новый коронавирус из Китая получил официальное название
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 1,1 тысячи человек
Из-за коронавируса в карантине остаются 82 кыргызстанца
Азиатский банк развития выделит $2 миллиона на борьбу с коронавирусом
В Москве кыргызстанца проверяют на причастность к пранку с коронавирусом
Ситуация на границе. На всех КПП дежурят медики
Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов
Число случаев заражения коронавирусом превысило 43 тысячи человек
Очередная вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22&nbsp;года 50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Бизнес
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
13 февраля, четверг
15:05
В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Как их встречали В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Как их вс...
15:03
Бишкекглавархитектура: Все замечания общественности при обсуждении ПДП учли
14:46
Кыргызстанец выиграл второй крупный турнир по тяжелой атлетике за 10 дней
14:20
Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу
13:46
В Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и скрылся. Один из них скончался