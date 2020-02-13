В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Как их встречали

В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, кыргызстанские студенты находились в Урумчи и не могли вылететь на родину по ранее приобретенным авиабилетам из-за закрытия границы и отмены воздушного сообщения с КНР.

«Благодаря содействию казахской стороны студенты сегодня, 13 февраля, прибыли в аэропорт Алматы. Далее на специально отправленных из Бишкека автобусах прибыли в Кыргызстан через пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный», — отметили в ГПС.

По информации ведомства, после проверки тепловизором и паспортного контроля студентов направили во временные пункты обсервации для прохождения карантина.

По последним данным, от нового коронавируса умерли 1 тысяча 368 человек, а излечились 5 тысяч 995.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.