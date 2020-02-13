Число заразившихся новым коронавирусом превысило 60 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 60 тысяч 328 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 15 тысяч 146 человек. От вируса умерли 1 тысяча 368 человек, а излечились — 5 тысяч 995.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 48 тысяч 206 случаев заражения, 1 тысячу 310 умерших и 3 тысячи 441 выздоровевшего.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 523 случая заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (28), Таиланде (33), Сингапуре (50), Гонконге (50), Южной Корее (28), на Тайване (18), Австралии (15), Германии (16), США (13) и в Малайзии (18).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.