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Общество
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Кто и как разрабатывает новый Земельный кодекс Кыргызстана

Заведующий отделом по земельным и водным вопросам ведомства Эмильбек Кыдыкманов рассказал 24.kg, как разрабатывается Земельный кодекс.

Уточняется, что это новой редакцией и написанием документа сначала занималось Министерство юстиции. Спорный проект кочевал из одного ведомства в другое, но на общественное обсуждение вынесен не был. 

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«По распоряжению правительства создали межведомственную комиссию, куда вошли представители 13 ведомств, включая Министерство сельского хозяйства. Члены комиссии подготовили проект земельного кодекса. В прошлом году он был передан, опять же решением кабинета министров, Минсельхозу. Мы его доработали и отправили на согласование и утверждение в Минюст, аппарат правительства, Госагентство по земельным ресурсам и аппарат омбудсмена — по запросу последнего. Специалисты указанных структур изучили проект земельного кодекса и вернули в министерство на доработку, посчитав, что его отдельные нормы противоречат Конституции», — пояснил Эмильбек Кыдыкманов.

Он добавил, что сейчас специалисты министерства с учетом замечаний продолжают работу над новой редакцией Земельного кодекса.

Документ «регулирует земельные отношения в КР, основания возникновения, порядок осуществления и прекращения прав на землю и их регистрацию, а также направлен на создание земельно-рыночных отношений в условиях государственной, муниципальной и частной собственности на землю и рационального использования земли и ее охраны».  

Отметим, что Земельный кодекс — на сегодня единственный документ, который защищает право частной собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143383/
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