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Общество

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 1,1 тысячи человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 1 тысячи 115 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 4 тысяч 793 человек. Но количество подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — 45 тысяч 182.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 33 тысячи 366 случаев заражения, 1 тысячу 68 умерших и 2 тысячи 639 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 517 случаев заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (28), Таиланде (33), Сингапуре (47), Гонконге (49), Южной Корее (28), на Тайване (18), Австралии (15), Германии (16), США (13) и в Малайзии (18).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143329/
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