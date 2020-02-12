Число погибших от коронавируса в Китае превысило 1,1 тысячи человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 1 тысячи 115 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 4 тысяч 793 человек. Но количество подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — 45 тысяч 182.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 33 тысячи 366 случаев заражения, 1 тысячу 68 умерших и 2 тысячи 639 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.