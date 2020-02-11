Цифра дня. 829 деревьев срубили в Бишкеке в 2019 году

В 2019 году Бишкекзеленхоз срубил в столице 829 аварийных деревьев. Такие данные приводит пресс-секретарь муниципального предприятия Аида Айдаралиева на своей странице в Facebook.

По ее данным, предприятие провело анализ вырубки деревьев в Бишкеке начиная с 2010 года.

«Самое большое количество деревьев снесли в 2017 году из-за реализации проекта реконструкции и расширения дорог. Он предусматривал вырубку 2 тысяч 938 деревьев», — отметила она.

В 2018 году вырубили 1 тысячу 141 дерево, а в 2019-м — 829.

По ее словам, деревья в городе сносились только по признаку их аварийности.

Аида Айдаралиева добавила, что в 2019 году упало 167 деревьев. Одной из причин названы ремонтные работы, во время которых повреждается корневая система.

По ее данным, в 2019-м в Бишкеке высажено 5 тысяч 331 лиственное и 2 тысячи 744 хвойных дерева.

«Деревья, посаженные в 2019 году из прутиков (стандартный посадочный материал), будут визуально видны и заметны горожанам в 2023-2025 годах, когда достигнут определенной толщины стволы и высота», — добавила она.