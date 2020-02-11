Число случаев заражения коронавирусом превысило 43 тысячи человек

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае растет — зарегистрировано 43 тысячи 106 фактов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 1 тысячи 18 человек. Выздоровевших — 4 тысячи 46 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировано 31 тысяча 728 случаев заражения, 974 умерших и 2 тысячи 222 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.