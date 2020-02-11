Конфликт в Масанчи. Из Казахстана в Кыргызстан перешли около 24 тысяч человек

Около 24 тысяч человек перешли из Казахстана в Кыргызстан через пограничные пункты пропуска после беспорядков в Кордайском районе. Об этом накануне сообщил вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий Бердибек Сапарбаев на брифинге в селе Сортобе.

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«Сегодня утром были на пунктах пропуска «Аухатты», «Карасу». Никаких ограничений по переходу нет. В настоящее время на ту сторону (в Кыргызстан) перешли, по имеющимся данным, 24 тысячи людей. Со вчерашнего дня аксакалы, женщины, молодежь начали возвращаться», — сообщил Бердибек Сапарбаев журналистам.

Вчера вечером стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскара Мырзахметова от должности акима Жамбылской области. На сайте Акорды отмечается, что чиновник сам подал заявление об отставке. Глава РК назначил акимом области Бердибека Сапарбаева, освободив его от должности вице-премьера.

Ранее Пограничная служба Кыргызстана подтверждала переход через границу только 4 тысяч казахстанцев.

По официальным данным властей РК, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.