Жители Токмака вышли на митинг к «Белому дому». Обвиняют суд в продажности

Жительница Токмака Гульмира Жаркынбаева, мать убитого в 2016 году Жакшылыка Дуйшеналиева, требует от властей справедливости. Женщина со своими сторонниками вышла на митинг к «Белому дому».

В акции протеста участвуют около 20 человек. Они держат плакаты и просят президента и Жогорку Кенеш призвать судью к справедливому рассмотрению дела.

По словам Гульмиры Жаркынбаевой, двое подозреваемых в убийстве ее сына — Бурулсун Чылпакбаева и Тургунбек Бекиш уулу — дали взятку судье Токмакского горсуда в размере $300 тысяч, и их отпустили.

«Подозреваемые находились в СИЗО-1 Бишкека с июля 2016 года по октябрь 2019-го. Их просто отпустили. Судья сказал, что недостаточно доказательств их причастности к убийству. Мы на протяжении четырех лет пытаемся добиться справедливости, но результатов нет. Я хочу обратиться к президенту страны, генеральному прокурору, председателю Верховного суда, МВД. Сегодня это произошло со мной, а завтра — с другими», — сказала Гульмира Жаркынбаева.

Она рассказала, что 11 июня 2016 года ее 28-летнего сына похитили из собственного дома, избили и сожгли в автомобиле. По подозрению были задержаны двое — бывшая сожительница Дуйшеналиева Бурулсун Чылпакбаева и ее брат и экс-сотрудник милиции Тургунбек Бекиш уулу. Им было предъявлено обвинение, однако суд их оправдал за недосточностью улик.