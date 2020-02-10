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Общество

Верховный суд опять не пересмотрел дело экс-мэра города Ош Мелиса Мырзакматова

Верховный суд опять не пересмотрел дело экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Заседание перенесено на 25 марта.

Отмечается, что слушание отложено по ходатайству адвокатов бывшего градоначальника. Юристы не смогли явиться в суд. Уточняется, что они на больничном. 

Напомним, что Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию южной столицы с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала следствия он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на встрече со сторонниками в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в сентябре 2019 года заявлял, что Мырзакматов  политический узник и должен быть оправдан
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143164/
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