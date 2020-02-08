Конфликт в Масанчи. На границе с Казахстаном скопление людей увеличивается

На кыргызско-казахской границе вблизи контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун-автодорожный» скопление людей не уменьшается.

По данным очевидцев, сейчас в эпицентре скопления около 300-350 человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.

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Как сообщил 24.kg депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов, люди напуганы и ищут убежища у родственников, проживающих на территории Кыргызстана. Число беженцев, как отметил он, точно подсчитать сложно. Люди едут в Токмак, села Искра и Ивановка. В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 1 гражданин КР.

В селе Александровка, где также проживают дунгане, по словам местных жителей, ситуация спокойная, но приезжие из неспокойного Масанчи, в основном родственники, тоже есть.

«Самое страшное, что есть погибшие. Ситуация очень непростая», — подчеркнул Бахадыр Сулейманов.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сказал, что в Кордайском районе Жамбылской области в результате беспорядков погибли восемь человек и несколько десятков пострадали.