Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей

На кыргызско-казахской границе вблизи контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун-автодорожный» наблюдается скопление людей. По данным очевидцев, сейчас в эпицентре скопления около 200-250 человек.

Фото СМИ РК

По их словам, собравшиеся — это в большинстве своем кыргызстанцы, которые ожидают своих родственников, проживающих в Казахстане, в селах, где вчера произошли беспорядки. Граждан РК хотят забрать близкие, чтобы они временно пожили в Кыргызстане. Они должны перейти границу.

Волонтеры организовали горячее питание для ожидающих и тех, кто должен перейти КПП.

По данным СМИ Казахстана, сегодня около 200 человек собрались на автодороге между селами Масанчи и Каракемер Жамбылской области. Они требуют освободить задержанных после конфликта людей. Здесь же находятся усиленные наряды полиции.

Фото СМИ РК

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов сообщил журналистам, что 40 человек, задержанных в Кордае накануне, отпустили. Однако жители Масанчи заявляют, что еще около 40 человек остаются под стражей.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сказал, что в Кордайском районе Жамбылской области в результате беспорядков погибли восемь человек и несколько десятков пострадали.

В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 1 кыргызстанец, а 17 — граждане Казахстана.