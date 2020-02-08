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Общество

Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей

На кыргызско-казахской границе вблизи контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун-автодорожный» наблюдается скопление людей. По данным очевидцев, сейчас в эпицентре скопления около 200-250 человек.

СМИ РК
Фото СМИ РК

По их словам, собравшиеся — это в большинстве своем кыргызстанцы, которые ожидают своих родственников, проживающих в Казахстане, в селах, где вчера произошли беспорядки. Граждан РК хотят забрать близкие, чтобы они временно пожили в Кыргызстане. Они должны перейти границу.

Волонтеры организовали горячее питание для ожидающих и тех, кто должен перейти КПП.

По данным СМИ Казахстана, сегодня около 200 человек собрались на автодороге между селами Масанчи и Каракемер Жамбылской области. Они требуют освободить задержанных после конфликта людей. Здесь же находятся усиленные наряды полиции.

СМИ РК
Фото СМИ РК

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов сообщил журналистам, что 40 человек, задержанных в Кордае накануне, отпустили. Однако жители Масанчи заявляют, что еще около 40 человек остаются под стражей.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сказал, что в Кордайском районе Жамбылской области в результате беспорядков погибли восемь человек и несколько десятков пострадали.

В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 1 кыргызстанец, а 17 — граждане Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143051/
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