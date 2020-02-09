Афиша Бишкека на неделю: презентация книги, авантюрная мелодрама, концерты

30 января — 15 февраля. Выставка «Наследие земли Владимирской»

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова поехали по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по Суздалю, Ростову Великому, Владимиру и Чебоксарам. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году Кыргызстана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

10 февраля. Концерт дружбы

Концерт из произведений немецких, французских и кыргызских композиторов, организованный благодаря участию талантливых музыкантов, студентов и преподавателей консерватории.

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова, 18.30.

12 февраля. Музыкальное шоу Ne prosto orchestra

Музыкальное шоу в сопровождении симфонического оркестра и хора Ne prosto orchestra. Вас ждет живой звук под видеоряд из лучших моментов культовой саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса, а также из сериала «Игра престолов».⠀

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

13 февраля. Мастер-класс по цифровому рисованию

Для всех, кто любит рисовать и желает освоить искусство рисования на графическом планшете. Вы познакомитесь с программой Adobe Photoshop, при помощи которой нарисуете красивый романтичный арт. Регистрация по ссылке.

Студия Mad Aliens, 17.00.

13 февраля. Встреча с режиссером Маликом Зенгером (Казахстан)

Режиссер и сценарист, получивший признание критиков на международных и региональных фестивалях, включая победу на «ТЭФИ-Содружество», поделится опытом создания рекламных видео и музыкальных клипов, расскажет о последних трендах, вспомнит учебу в Нью-Йоркской академии кино, поделится советами и ответит на ваши вопросы. Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 17.00.

13 февраля. Авантюрная мелодрама «Ночь ее откровений» (Россия)

Герой пьесы — бизнесмен (Валерий Николаев), который встречает прекрасную незнакомку (Лиза Арзамасова) и хочет провести с ней одну лишь ночь любви. Однако благодаря этой встрече меняется вся его жизнь. Спектакль наполнен музыкой, танцами, невероятными спецэффектами.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

13 февраля. Кинопремьеры

«Эксперимент «За стеклом» (ужасы). Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом» и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?

«Скандал» (драма). История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» (мультфильм). Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель — получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.

«Лед-2» (мелодрама). Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но, если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

14 февраля. Ярмарка к Дню святого Валентина

Вас ждут хендмейд-изделия, открытки, выпечка, сладости и многое другое. В программе мастер-классы по созданию bath bomb, войлочных игрушек, по гончарному искусству и сборке деревянных игрушек.

Проспект Чуй, 121, 15.00.

14 февраля. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

14 февраля. День книгодарения

Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких технологий. Входной билет — книга.



OloloOrmonhan, 18.30.

14 февраля. Презентация книги «Код памяти»

Работа известной журналистки, дипломата и общественного деятеля Ольги Безбородовой рассказывает о переселении представителей различных этносов на территорию современной Кыргызской Республики. При подготовке книги использованы архивные данные и исторические сведения.

Российский центр науки и культуры в Бишкеке, 16.00.

16 февраля. Концерт Игоря Саруханова (Россия)

В программе «Rеанимация» песни, созданные более чем за 30 лет. Среди них любимые слушателями композиции «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-лиса», «Желаю тебе» и другие. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.