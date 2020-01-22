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Общество

В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 16 февраля выступит российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт Игорь Саруханов.

В программе «Rеанимация» песни, созданные более чем за 30 лет. Среди них любимые слушателями композиции «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-лиса», «Желаю тебе» и другие.

Сольная карьера Игоря Саруханова началась в 1985 году в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, где стал обладателем первой премии в конкурсе за лучшую песню о Москве. В 1986 году вышел его первый диск-гигант «Если нам по пути».

В 1984 году на фестивале в Сопоте отмечен первой премией как автор песни «Позади крутой поворот». В 1990 году на песню Игоря Саруханова Barber снят первый профессиональный видеоклип.

В качестве поэта и композитора работал с Сергеем Челобановым, Анне Вески, Николаем Трубачом, Владимиром Пресняковым, Александром Маршалом, с группами «А’Студио», «Город 312» и другими артистами.

Билеты можно приобрести на сайте www.ticket.kg. Справки по телефонам: 0501500500, 0555424004.

24.kg является информационным партнером концерта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141088/
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