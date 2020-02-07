Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание

10-12 февраля в республике ожидается резкое изменение погоды, сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

По данным ведомства, 10 февраля ночью в долинной зоне дождь, днем дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

11-12 февраля на большей части территории временами снег.

10-11 февраля и 12 февраля ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областей ожидаются сильные осадки.

На горных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. В отдельных районах ожидаются усиление западного ветра до 17-22 м/с, понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.