Электронная запись в школы. Как оформить ребенка в 1-й класс

С 15 февраля в Кыргызстане начнет работу электронная запись в школы. В этом году она охватит еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. Еще одно новшество — запись в школу по микроучастку и вне его будут вести параллельно общим этапом.

Как записать ребенка в школу, можно ли выбрать учебное заведение и нужно ли платить за зачисление, редакция 24.kg выяснила в Министерстве образования и науки.

Родители или законные представители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в «Личном кабинете» на портале mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

1 Можно выбрать любую школу? Да. Право выбора школы, в которой будет обучаться ребенок, остается за родителем (законным представителем). На сайте есть окно с перечнем школ и адресами города, в котором проживает заявитель. При выборе учебного заведения необходимо обратить внимание на язык обучения в 1-м классе. Система «Электронная запись в школу» охватывает государственные и муниципальные школы только общего назначения. Прием детей в специализированные школы и классы, интернаты, музыкальные, частные и школы с особым статусом осуществляется вне системы.

2 Какие документы необходимо собрать? Свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей/законного представителя, справку с места жительства, документ о льготе при ее наличии. Их надо отсканировать или сфотографировать, чтобы изображения были четкими. Документ должен быть виден целиком, номера и надписи документов — легко читаться. Паспорт сканируется/фотографируется с двух сторон. Родитель также должен иметь действующую электронную почту, к которой он имеет доступ.

3 Почему могут отказать в записи? Если введены неверные данные, прикреплены неверные документы. Очень часто родители совершают ошибку, когда вместо справки с места жительства прикрепляют фотографию дома, где живут. Или вместо свидетельства о рождении загружают фотографию ребенка.

4 Как понять, что заявку зарегистрировали, и что делать дальше? После завершения регистрации на экране появится номер заявки, а на электронную почту придет письмо-уведомление, содержащее номер заявки и логин, пароль от «Личного кабинета» родителя. Если письма нет в папке «Входящие», надо проверить папку «Спам». После этого родитель ждет, когда директор выбранной школы проверит заявку и одобрит ее. Сразу же на электронную почту придет уведомление об одобрении заявки. Родитель должен в течение двух недель отнести необходимые документы в школу для завершения процесса зачисления.

5 Куда обращаться родителям, если заявка отклонена? Можно самостоятельно внести коррективы через сайт записи? Самостоятельно на сайте можно только поменять адрес электронной почты, инициалы заявителя и контактный номер телефона. Для других изменений необходимо обратиться в районный центр образования, к которому относится школа.

6 Если заявку зарегистрировали, могут ли в школе отказать в зачислении? Отказ в приеме ребенка в школу может быть только по одной причине — это несоответствие прикрепленных документов указанным в заявке данным. Но даже если заявку отклонили, у родителей есть три дня на исправление ошибок и восстановление заявки.

7 Можно выбрать конкретного учителя/класс при регистрации или зачислении? Через систему «Электронной записи в школу» выбирается только учебное заведение. Класс и учителя определяет директор после окончательного зачисления.

8 Есть льготные категории, которые оформляются вне очереди? Да. При зачислении в 1-й класс льготниками являются дети военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы и дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызстан, имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки.

9 При зачислении в школу надо платить вступительные взносы или проходить вступительные экзамены/собеседования? Регистрация в системе и зачисление ребенка в 1-й класс бесплатны. Не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10 Могу ли я заранее зарегистрировать ребенка? Зарегистрировать ребенка заранее, чтобы пойти в следующем году в школу, нельзя. Год регистрации и год поступления в школу должны совпадать. Регистрация ребенка в системе возможна, если ему исполнилось шесть и более лет на начало учебного года.

11 Если не успел зарегистрировать ребенка по микроучастку или вообще в системе, что делать? Родители могут подать заявку в ту школу, где имеются свободные места.