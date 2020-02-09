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Общество
Сюжет: Полезные советы

Электронная запись в школы. Как оформить ребенка в 1-й класс

С 15 февраля в Кыргызстане начнет работу электронная запись в школы. В этом году она охватит еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. Еще одно новшество — запись в школу по микроучастку и вне его будут вести параллельно общим этапом.

Как записать ребенка в школу, можно ли выбрать учебное заведение и нужно ли платить за зачисление, редакция 24.kg выяснила в Министерстве образования и науки.

Родители или законные представители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в «Личном кабинете» на портале mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

1

Можно выбрать любую школу?

Да. Право выбора школы, в которой будет обучаться ребенок, остается за родителем (законным представителем).

На сайте есть окно с перечнем школ и адресами города, в котором проживает заявитель. При выборе учебного заведения необходимо обратить внимание на язык обучения в 1-м классе.

Система «Электронная запись в школу» охватывает государственные и муниципальные школы только общего назначения. Прием детей в специализированные школы и классы, интернаты, музыкальные, частные и школы с особым статусом осуществляется вне системы.

2

Какие документы необходимо собрать?

Свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей/законного представителя, справку с места жительства, документ о льготе при ее наличии.

Их надо отсканировать или сфотографировать, чтобы изображения были четкими. Документ должен быть виден целиком, номера и надписи документов — легко читаться. Паспорт сканируется/фотографируется с двух сторон.

Родитель также должен иметь действующую электронную почту, к которой он имеет доступ.

3

Почему могут отказать в записи?

Если введены неверные данные, прикреплены неверные документы.

Очень часто родители совершают ошибку, когда вместо справки с места жительства прикрепляют фотографию дома, где живут. Или вместо свидетельства о рождении загружают фотографию ребенка.

4

Как понять, что заявку зарегистрировали, и что делать дальше?

После завершения регистрации на экране появится номер заявки, а на электронную почту придет письмо-уведомление, содержащее номер заявки и логин, пароль от «Личного кабинета» родителя. Если письма нет в папке «Входящие», надо проверить папку «Спам».

После этого родитель ждет, когда директор выбранной школы проверит заявку и одобрит ее. Сразу же на электронную почту придет уведомление об одобрении заявки. Родитель должен в течение двух недель отнести необходимые документы в школу для завершения процесса зачисления.

5

Куда обращаться родителям, если заявка отклонена? Можно самостоятельно внести коррективы через сайт записи?

Самостоятельно на сайте можно только поменять адрес электронной почты, инициалы заявителя и контактный номер телефона. Для других изменений необходимо обратиться в районный центр образования, к которому относится школа.

6

Если заявку зарегистрировали, могут ли в школе отказать в зачислении?

Отказ в приеме ребенка в школу может быть только по одной причине — это несоответствие прикрепленных документов указанным в заявке данным.

Но даже если заявку отклонили, у родителей есть три дня на исправление ошибок и восстановление заявки.

7

Можно выбрать конкретного учителя/класс при регистрации или зачислении?

Через систему «Электронной записи в школу» выбирается только учебное заведение. Класс и учителя определяет директор после окончательного зачисления.

8

Есть льготные категории, которые оформляются вне очереди?

Да. При зачислении в 1-й класс льготниками являются дети военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы и дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызстан, имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки.

9

При зачислении в школу надо платить вступительные взносы или проходить вступительные экзамены/собеседования?

Регистрация в системе и зачисление ребенка в 1-й класс бесплатны. Не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10

Могу ли я заранее зарегистрировать ребенка?

Зарегистрировать ребенка заранее, чтобы пойти в следующем году в школу, нельзя. Год регистрации и год поступления в школу должны совпадать.

Регистрация ребенка в системе возможна, если ему исполнилось шесть и более лет на начало учебного года.

11

Если не успел зарегистрировать ребенка по микроучастку или вообще в системе, что делать?

Родители могут подать заявку в ту школу, где имеются свободные места.

12

Если нет документов и возможности их сделать, как записать ребенка в школу?

Система не примет заявку при отсутствии документов. Для восстановления документов нужно обязательно обратиться в ГРС.

Если по каким-то причинам получение свидетельства о рождении невозможно, обратитесь в Комиссию по делам детей при местных государственных администрациях, мэриях городов по месту жительства с заявлением об оказании содействия в восстановлении/получении документа.

Если домком не выдает справку с места жительства, можно обратиться в МТУ или ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142957/
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