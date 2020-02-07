10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 638 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Одновременно увеличивается и число выздоровевших. Их уже 1 тысяча 547 человек. Количество подтвержденных случаев заболевания растет — зарегистрировано 31 тысяча 440 случаев.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 22 тысячи 112 случаев заражения, 618 умерших и 817 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 265 случаев заболевания в 26 странах. Больше всего больных в Японии (86), Таиланде (25), Сингапуре (30), Гонконге (24), Южной Корее (24), на Тайване (16), Австралии (15), Германии (12), США (12) и в Малайзии (12).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142898/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Запретить вывоз лекарств и медсредств из Кыргызстана предложило правительство
Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека
Пугающе пустынный китайский Ухань показали с беспилотника
В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 565 человек
Народная борьба с коронавирусом. Китайцы придумали шлем для защиты от заразы
Из-за коронавируса в Кыргызстане в карантин отправили 52 человека
Коронавирус кетсин. Аскар Салымбеков отправляет в Китай 50 тысяч масок
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 492 человек
В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
7 февраля, пятница
10:24
В Бишкеке произошло очередное ДТП с маршруткой. Пострадал один человек В Бишкеке произошло очередное ДТП с маршруткой. Пострад...
10:20
Проект детальной планировки центральной части Бишкека есть в открытом доступе
09:39
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 февраля
09:30
Горожане снова просят мэрию показать новый ПДП центральной части Бишкека
09:24
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек