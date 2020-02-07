Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 638 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Одновременно увеличивается и число выздоровевших. Их уже 1 тысяча 547 человек. Количество подтвержденных случаев заболевания растет — зарегистрировано 31 тысяча 440 случаев.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 22 тысячи 112 случаев заражения, 618 умерших и 817 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 265 случаев заболевания в 26 странах. Больше всего больных в Японии (86), Таиланде (25), Сингапуре (30), Гонконге (24), Южной Корее (24), на Тайване (16), Австралии (15), Германии (12), США (12) и в Малайзии (12).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.