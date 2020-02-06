Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 565 человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 565 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Одновременно увеличивается и число выздоровевших. Их уже 1 тысяча 163 человека. Количество подтвержденных случаев заболевания растет — зарегистрировано 28 тысяч 224 случая.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 19 тысяч 665 случаев заражения, 549 умерших и 633 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.