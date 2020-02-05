Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 492 человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 492 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Одновременно увеличивается и число выздоровевших. Их уже 899 человек. Количество подтвержденных случаев заболевания растет — зарегистрировано 24 тысячи 503 случая.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 16 тысяч 678 случаев заражения, 479 умерших и 522 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 213 случаев заболевания в 26 странах. Больше всего больных в Японии (22), Таиланде (25), Сингапуре (24), Гонконге (18), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11) и на Тайване (10).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.