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Общество

Скандал в детсаду № 5. Коллектив объявил несанкционированную забастовку

Коллектив детсада № 5 объявил вчера несанкционированную забастовку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Накануне детей не принимали в учреждение, ссылаясь на карантин по ОРВИ. Сотрудники управления образования сразу же выехали в детсад и обнаружили, что эпидемиологическая ситуация стабильна.

Выяснилось, что педагоги и воспитатели деморализованы многочисленными претензиями, жалобами, оскорблениями отдельных родителей и общественности.

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Вчера же создана комиссия для служебного расследования инцидента.

Напомним, ранее по этому детсаду № 5 начала работать комиссия, которая также сделает необходимые выводы.

Обязанности директора ДОО № 5 сегодня возложены на опытного методиста детского сада № 131 Салиму Темирову.

В мэрии заверили, что сегодня с утра детсад работает в обычном режиме.

Отметим, родители воспитанников детского сада № 5 Первомайского района Бишкека 14 января вышли на митинг к зданию мэрии с требованием уволить заведующую дошкольной организацией Динару Мазымканову. Они обвиняли администрацию детсада в многочисленных нарушениях, а также в воровстве продуктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142174/
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