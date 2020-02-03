Зачем такие акции? Министр культуры поддержал флешмоб против коронавируса

Молодые активисты объявили в социальных сетях флешмоб солидарности в борьбе против коронавируса. Министерство культуры, информации и туризма во главе с Азаматом Жаманкуловым поддержало идею, несмотря на то, что во всех странах специалисты и вирусологи советуют временно ограничить контакты и по возможности не посещать общественные места.

Минкульт распространил пресс-релиз с цитатой одного из инициаторов флешмоба. «Коронавирус является проблемой не только соседнего Китая, но и всего человечества. Ведь любая точка нашей планеты могла стать местом вспышки данной эпидемии. Да и нет гарантии того, что эпицентр бедствия не будет двигаться в сторону других государств. Поэтому мы решили выразить свою поддержку соседней КНР в борьбе против данной проблемы. Только общими усилиями и поддерживая друг друга, мы можем эффективно бороться против данной глобальной беды», — отметил один из инициаторов флешмоба Бакай Акылбек уулу.

Активист также сообщил, что в некоторых вузах страны сегодня состоится флешмоб с аналогичной идеей.

Отметим, что медики в рамках борьбы с распространением коронавируса настоятельно советуют избегать мест массового скопления людей. Количество летальных исходов в Китае достигло 362 человек.

Только в воскресенье в КНР было установлено 2 тысячи 829 новых случаев заболевания. 1 февраля правительство Кыргызстана приняло решение временно закрыть границу с Китаем.