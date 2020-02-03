Цензура. Российским танцорам в Бишкеке запретили исполнить номер с раздеванием

Артистам питерского театра танца «Искушение» не разрешили исполнить концертный номер без верхней одежды. Представление «Шоу под дождем» прошло в выходные в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он написал, что, по словам посетителей, один из номеров должен был выполняться ребятами без верхней одежды.

«Но наши цензоры запретили, и исполнителям пришлось изрядно попотеть», — написал Дастан Бекешев.

Вчера в филармонии проходило театральное шоу "Танец под дождём". Как рассказывают отдельные посетители, один из номеров должен был выполняться ребятами без верхней одежды. Но наши цензоры запретили и исполнителям пришлось изрядно попотеть. — Дастан Бекешев (@bekeshev) February 2, 2020

Депутат добавил, что Министерству культуры, как поборнику морали, нужно пойти дальше: запретить кинотеатрам показывать фильмы, где есть хоть какие-то намеки на секс.

«Это почти все фильмы. Зато наш отечественный кинопроизводитель возрадуется», — добавил он.

Вопросом об изменении программы задалась и посетительница концерта Танзиля Мингалиева.

«Выступление, конечно, прошло на ура на взгляд неискушенной публики. В этот раз и под песню «Мурас» Атабекова исполнили номер с элементами кара жорго. Но у меня, видевшей выступление театра в 2017 году, остались вопросы: «Почему парни не снимали свои мокрые футболки, не спрашиваю, где крылья?! Что изменилось, почему зрелище получилось таким целомудренным?» — написала она на своей странице в Facebook.

В Министерстве культуры сообщили 24.kg, что ведомство не выносило никаких запретов.

«Организаторы предоставили руководству филармонии программу, в ней не было номера с раздеванием. Концерт прошел по предоставленной программе», — сообщили в ведомстве.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» — российский танцевальный театр, представляющий шоу-спектакли под дождем. Основан 10 июня 2009 года. Руководитель коллектива Рустам Надыршин родился в Бишкеке. Он выпускник ансамбля «Шаттык», учился в Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. В 2001 году переехал в Санкт-Петербург.