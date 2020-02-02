Новый вирус в Китае. 18 кыргызстанцев эвакуировали спецбортом из города Ухань

Кыргызстан эвакуировал своих граждан, находившихся в Ухане. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, 18 кыргызстанцев специальным бортом доставлены в Бишкек из Нур-Султана. В столицу соседнего государства они прибыли при содействии казахстанской стороны.

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«Все прибывшие граждане прошли соответствующую проверку в аэропорту и размещены на карантин в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами Бишкека. Там они пройдут дополнительное обследование, в первую очередь на коронавирус», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что больница соответствует условиям инфекционной безопасности и оснащена необходимым лабораторным и лечебным оборудованием, квалифицированным медицинским персоналом.

«В период карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал», — отметили в ведомстве.

От нового коронавируса в Китае умерло 305 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Государственное телевидение КНР подтверждает данные.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.