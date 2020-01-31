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Общество

Осужденную на 25 лет без уголовного дела и приговора суда женщину освободили

Женщину, осужденную на 25 лет без уголовного дела и окончательного приговора суда, освободили. Об этом сообщает институт омбудсмена.

По его данным, решение принял Токмакский городской суд, посчитав, что она фактически отбыла свой срок наказания.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии № 2 женщина отбывает наказание без окончательного приговора. Обвиняемая была под арестом 11 лет. Она пожаловалась омбудсмену, что суд не пересматривает ее дело после смягчения уголовного законодательства.

В ходе разбирательства выяснилось, что уголовное дело Эльмиры Кашкаровой пропало, однако ни суд, ни прокуратура Токмака не могут объяснить, кто и когда его потерял.

Из ответа Генеральной прокуратуры известно, что факт утери уголовного дела зарегистрирован в ЕРПП. Досудебное производство ведется следственным отделом управления ГКНБ по Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142206/
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