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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 170 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире подтвердили на данное время 7 тысяч 783 случая заболевания.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 4 тысячи 586 случаев заражения и 162 умерших.

За пределами КНР подтверждены 105 случаев коронавируса: в Таиланде, Японии, Гонконге, Сингапуре, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, Франции, США, Германии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Непале и на Шри-Ланке.

На сегодня от вируса излечились 133 человека.

Данные о распространении коронавируса представлены на 21.00 29 января 2020 года (8.00 30 января по Бишкеку).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142030/
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