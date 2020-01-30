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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Чиновника Минтруда и соцразвития наказали, а он не работает уже десять лет

Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров своим распоряжением наложил дисциплинарное взыскание на главу управления ведомства в Тогуз-Тороуском районе Болотбека Иманбердиева.

24.kg выяснило, что этот чиновник уволился еще в 2010 году, то есть десять лет назад. Каким образом его имя и фамилия оказались в приказе Улугбека Кочкорова, непонятно.

24.kg
Фото 24.kg. Приказ министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова

Отметим, это уже не первый раз, когда глава профильного ведомства выносит спорные распоряжения. В начале месяца Министерство труда и социального развития проиграло суд экс-директору Бишкекского социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой. Юристы смогли доказать в суде, что Эркингуль Абдылдаева была уволена незаконно. А решение министра об увольнении чиновницы необоснованно и принято с нарушениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142021/
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