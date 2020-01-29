Обыски и пытки. Равшан Джеенбеков пожаловался на погром в тюремной камере

Арестованный по обвинению в организации массовых беспорядков в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года Равшан Джеенбеков пожаловался на погром в камере Бишкекского СИЗО-1, где он содержится. Заявление в Национальный центр по предупреждению пыток направил его адвокат Замир Жоошев.

Равшан Джеенбеков рассказал, что группа сотрудников ГСИН после отбоя начала проводить обыск в камере № 307.

«Они вели себя вызывающе агрессивно, грубо. На мое требование представиться, некий подполковник грубо отказал. Обыск продолжался около двух часов. Не выдержав этих пыток в виде оскорблений и длительного нахождения в ночное время в коридорах, один из заключенных потерял сознание, упал и ударился об пол головой. В результате ему пришлось оказать медицинскую помощь, что также усилило напряжение в камере. У другого заключенного поднялось давление, ему тоже была оказана медицинская помощь. В час ночи им обоим снова пришлось вызвать санчасть», — говорится в жалобе.

В ГСИН 24.kg проинформировали, что обыск действительно проводился.

«Согласно инструкции, сотрудники могут проводить плановые и внеплановые поисковые мероприятия в закрытых учреждениях. Все эти действия фиксируются на видеокамеру, если по отношению к подследственным, находящимся под стражей, были применены насильственные действия, то это все отражено на записи. Представители центра по предупреждению пыток могут произвести выемку, как и сотрудники прокуратуры или аппарата омбудсмена, чтобы подтвердить слова арестованного, который пожаловался. Пусть Равшан Джеенбеков докажет, что его права или права сокамерников были грубо нарушены», — сказали в ГСИН.

Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи УК КР.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.